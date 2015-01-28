Forbes: Прогресс в Украине во время продолжающегося наступления России

Даг Шон в своей статье, которая называется «Прогресс в Украине во время продолжающегося наступления России», опубликованной на сайте Forbes.com, пишет, что на прошлой неделе в Давосе авторитетные эксперты и заинтересованные стороны собрались вместе, чтобы обсудить радикальные изменения в украинском обществе, особо акцентируя внимание на все большей прозрачности, искоренении бюрократии и коррупции, а также на повышении эффективности и использовании западных практик.

Для страны, которая неизменно занимала последние места в рейтинге наиболее прозрачных стран, который ежегодно составляет Transparency International, это удивительно.

К сожалению, в то время как в Давосе обсуждали прогресс в Украине, Россия продолжала наступать на восточную Украину.

Инцидент на автобусной остановке в Донецке, в котором погибли, по меньшей мере, 10 мирных жителей и более 20 были ранены, что, возможно, приведет к введению дополнительных санкций США в отношении России, был одним из последних в длинном списке кровавых инцидентов, которые отражают затяжной конфликт в Украине.

В связи с этим, после захвата Донецкого аэропорта и комментариев лидера сепаратистов Александра Захарченко после атаки на Мариуполь стало ясным, что повстанцы не заинтересованы в мире. Их агрессия заставила президента Украины Петра Порошенко еще больше увеличить количество украинских военных на востоке страны. Он заявил: «Мы за мир, но мы принимаем вызов врага. Мы будем защищать нашу родину».

У Порошенко нет выбора. Пророссийские сепаратисты пообещали вернуть каждый кусок территории, которые украинская армия отвоевала у них прошлым летом, и расширить свое присутствие в восточной Украине, чтобы позволить россиянам получить сухопутный мост из Крыма в Россию.

Все это говорит о том, что Минское соглашение, подписанное в сентябре, фактически было аннулировано, как я и прогнозировал в других статьях и в моей новой книге «ось Россия-Китай: новая холодная война и кризис лидерства США».

США должны активизировать свои усилия. Как утверждает Илан Берман в своей статье, опубликованной недавно на сайте Forbes, комментарии президента Обамы об Украине и о прогрессе, который она делает с помощью западных стран, вводят в заблуждение и более того очевидно, что они неверны.

У Украины нет шансов побороть сепаратистов и, разумеется, русских без военной и экономической помощи со стороны США. Я имею в виду нечто большее, чем ужесточение санкций – мы должны предложить реальную помощь этому народу.

Как показали события последних двух недель, политику США в отношении Украины можно сформулировать одной фразой: «слишком мало и слишком поздно».

Сейчас президент Обама обязан совершить какой-то смелый поступок, иначе есть риск того, что США будут считать бесполезными в той части мира, где у НАТО есть важные обязательства, и мы должны делать моральные инвестиции в политическое, практическое и этическое будущее Украины.

На самом деле нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы закрыть доступ для россиян к скоростной банковской системе, несмотря на хаос, который это может вызвать. Нам вполне может понадобиться такой тип мышления.