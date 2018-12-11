Садовый: восстановление Насирова в должности главы ГФС – приговор фейковой судебной «реформе»

Львовский мэр также признался, что ему предлагали значительную выгоду за то, чтобы его партия проголосовала за судебную реформу.

Лидер "Объединения "Самопомощь" Андрей Садовый заявил, что восстановление скандального Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы - это приговор судебной реформе в Украине.

Об этом мэр Львова написал в своем Facebook.

"Насиров. Суд. Восстановление. Это приговор фейковой судебной "реформе". Это они делают не стесняясь до выборов. Представьте себе что они планируют делать после", – подчеркнул Садовый.

Львовский мэр также признался, что ему предлагали значительную выгоду за то, чтобы его партия проголосовала за судебную реформу.

"Мне за то, чтобы "Самопомощь" голосовала за эту позорную реформу, обещали золотые горы. Теперь понимаю, почему. Тут такое дело – или они нас, или мы их", – подытожил чиновник.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности главу ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.

Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривень государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривень залога.

31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.