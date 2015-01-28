Freedom House: вторжение России в Украину нанесло сокрушительный удар по демократии

Об этом говорится в ежегодном исследовании международной неправительственной организации Freedom House, которое цитирует Радио Свобода.

Базирующаяся в США организация, которая проводит исследования для поддержки демократии, политических свобод и прав человека, отмечает, что теракты и агрессивные действия авторитарных режимов увеличили «пренебрежение демократическими стандартами» почти во всех регионах мира.

Одним из худших образцов такого пренебрежения авторы доклада называют «вторжение России в Украину, в том числе прямой захват и формальную аннексию Крыма».

Читайте такжеСариуш-Вольский: Россия готовится к большей агрессииГоворя об Украине, исследователи отмечают, что позитивные сдвиги, связанные с отстранением от власти коррумпированного президента Виктора Януковича, нивелированы российской аннексией Крыма и вооруженным противостоянием правительственных сил и поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке страны.

Украина в докладе оценена как «частично свободная» страна. Что касается оккупированного Россией Крыма, то ситуация в нем оценена как «несколько лучшая», чем в Туркменистане и Узбекистане, которые являются среди лидеров в числе «несвободных» стран.

Из 195 стран мира, о которых говорится в исследовании, 89 были названы «свободными», 55 - «частично свободными», 51 «несвободными».

Freedom House - международная неправительственная организация, которая проводит исследования для поддержки демократии, политических свобод и прав человека. Основана в октябре 1941 года, когда ее возглавили как почетные председатели Уэнделл Уилки и Элеонора Рузвельт. Организация стала известна исследованиями состояния политических и гражданских свобод, которые начали проводиться с 1978 года.