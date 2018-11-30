Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинцев

Более двух десятков американских штатов заявили о своей позиции относительно действий Советского Союза в начале ХХ века в Украине, признав Голодомор актом геноцида, заявили в посольстве Украины в США.

Американский штат Род-Айленд признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом 30 ноября в Facebook сообщило посольство Украины в США. Читайте такжеУкраина передала Польше около 60 тысяч страниц документов о советских репрессиях "Благодаря совместным усилиям украинских дипломатов в США и украинской общины уже более двух десятков американских штатов заявили о своей позиции относительно действий Советского Союза в начале ХХ века в Украине, признав Голодомор актом геноцида", – говорится в сообщении. Род-Айленд стал 22-м штатом Соединенных Штатов, который признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. В Украине Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР.

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