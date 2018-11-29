Адвокат Полозов будет координировать позицию по освобождению украинских моряков - Климкин

Глава МИД подчеркивает, что захваченные российскими военными украинские матросы и офицеры являются военнопленными.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что российский адвокат Николай Полозов будет координировать работу международно-правовой позиции группы адвокатов с целью освобождения захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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"Все, что мы сейчас сделали - это через наших крымскотатарских друзей сделали сделку в отношении адвокатов для каждого, и пока Николай Полозов будет координировать эту работу", - заявил Климкин.

"Мы договорились, дали ему также правовую позицию", - сказал гдава МИД и добавил, что Полозов "формально не старший, но будет координировать международно-правовую позицию, поскольку они (моряки) являются военнопленными". Глава МИД подчеркнул, что моряки были захвачены в результате акта агрессии России. Как сказал глава МИД, Полозов должен начать первые усилия с целью освобождения захваченных украинцев.