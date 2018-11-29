РПЦ посягала на эти приходы: священник назвал причину роспуска Архиепископии русских церквей в Западной Европе

Вселенский патриархат принял решение распустить Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе.

Русская православная церковь всегда покушалась на подконтрольный Константинополю экзархат Русских православных церквей в Западной Европе. Именно этим продиктовано решение Вселенского патриархата распустить свой экзархат, отобрав у него Томос.

Такое мнение высказал священник УПЦ КП Александр Дедюхин. Священник рассказал о причинах конфликта двух патриархатов за западноевропейские приходы, передает «Обозреватель».

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"Если мы вернемся к истории вопроса, этот экзархат был создан 17 февраля 1931 года. Тогда приходы, созданные русскими белоэммигрантами, были приняты под омофор (в подчинение. — ред.) Константинопольского патриархата", — рассказал Дедюхин.

"РПЦ, центр которой находился в Москве, постановлением своего Синода сняла митрополита Евлогия, который руководил этими приходами, с должности, поскольку он не был лоялен к советской власти. Впоследствии РПЦ запретила его в служении. Святитель Евлогий не испугался этого, а написал апелляцию в Константинопольский патриархат Фотию Второму. Тот принял апелляцию и превратил российские приходы на временный экзархат святого апостольского трона Константинополя в Западной Европе", — пояснил он.

По словам священника, с тех пор продолжается спор за эти приходы между Константинополем и Москвой, были даже судебные процессы по собору во Франции. Москва считала эти приходы своими, но большинство из них поддерживало Вселенский патриархат.

Комментируя решение Константинополя, Дедюхин отметил: "Для чего это было сделано? Синод Вселенского патриархата решил отменить этот Томос, поскольку исторические обстоятельства, которые привели к созданию такой структуры, сейчас изменились. Эти приходы экзархата и ранее принадлежали Вселенскому патриархату, но были объединены общей служебной традицией. РПЦ за рубежом как существовала, так и существует — это отдельные приходы. Но Москва всегда имела претензии на эти приходы — там, где русский язык, там "русский мир", значит, идем спасать".

"Эти действия Вселенской патриархии происходят, потому что все понимают — чем дальше духовно находится от Москвы приход, тем ближе она к истинной вере и к Богу. Те приходы, которые и ранее принадлежали Вселенскому патриархату, каждая будет подчиняться своему архиерею, но большинство идет в подчинение митрополита Гальского. Это передел административного подчинения", — добавил он.

Отметим, что архиепископство русских православных церквей в Западной Европе имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря. Основная масса его прихожан сосредоточена во Франции.

Как сообщал УНИАН, Вселенский патриархат принял решение распустить Архиепархию православных русских церквей в Западной Европе.