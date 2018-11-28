Константинополь прокомментировал роспуск Архиепископии русских церквей в Западной Европе

Решение отвечает духовным потребностям времени и соотносится с каноническим правом, подчеркнули во Вселенском патриархате.

Вселенский патриархат Константиноополя прокомментировал решение ликвидировать архиепархию русских православных церквей в Западной Европе.

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Как сообщает «Новое время», ссылаясь на сообщение Вселенского патриархата в Facebook, 27 ноября константинопольский Синод решил отменить патриарший томос 1999 года. Это, как указано, отвечает духовным потребностям времени и соотносится с каноническим правом.

"Исторические обстоятельства, которые привели к созданию такой структуры после Октябрьской революции 1917 года сильно изменились… Сегодняшнее решение направлено на дальнейшее укрепление связей приходов русской традиции с Материнской церковью Константинопольского патриархата", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что Константинополь будет и впредь обеспечивать и гарантировать сохранение литургической и духовной традиции приходов русской традиции в Западной Европе.

Отмечается, что Архиепархия православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года, в 1931 году включена в состав Вселенского патриархата.

В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя. Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря. Основная масса его прихожан сосредоточена во Франции.

Ранее сообщалось, что Вселенский патриархат Константиноополя принял решение распустить Архиепархию православных русских церквей в Западной Европе.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

15 октября РПЦ разорвала отношения со Вселенским патриархатом. В дальнейшем Московский патриархат признал Константинопольского патриарха раскольником.