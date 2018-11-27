Введенное в Украине военное положение является фейковым – Батенко

По словам Батенко, военное положение является фейковым, поскольку его ввели без соблюдения ряда условий, в частности без разрыва отношений с государством-агрессором.

Объявленное в Украине военное положение является фейковым, поскольку его ввели без соблюдения ряда условий, в частности без разрыва отношений с государством-агрессором и ареста имущества российских олигархов в нашей стране. Об этом заявил глава УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«УКРОП настаивал на том, что перед введением военного положения мы должны запретить все торговые отношения с агрессором. Мы должны арестовать в Украине все имущество российских олигархов, российский капитал, банковскую систему. Мы должны разорвать дипломатические отношения и в конце концов разобраться с «пятой колонной», с кумом Путина господином Медведчуком», – отметил он.

В то же время нардеп обратил внимание на невыполнение требования закрыть границу с Россией и запретить деятельность на территории Украины любых организаций или учреждений, финансируемых или любым способом аффилированных с РФ.

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«Мы – за военное положение. Остается вопрос: почему президент вчера трижды менял свою позицию относительно военного положения? Двойные стандарты и подобный фейковый патриотизм нам, «Украинскому объединению патриотов», не подходит. Потому вчера мы не голосовали за это фейковое военное положение», – подчеркнул он.

Глава УКРОПа констатировал, что при введении военного положения украинский парламент отстоял проведение президентских выборов 31 марта 2019 года.

«Мы пресекли все попытки узурпировать власть, не оставив никаких оснований для переноса президентских или любых других выборов в Украине», – отметил Тарас Батенко.

Вместе с тем народный депутат считает, что люди поймут истинные намерения власти, и рейтинг президента будет продолжать падать.

«Рейтинг президента и так был невысоким. Сейчас он будет демонстрировать еще большее снижение. Я считаю, что манипуляции действующего главы государства не пройдут. Люди поймут истинные намерения власти, которая не хочет защищать территориальную целостность, не имеет плана возврата утраченных территорий», – резюмировал Тарас Батенко.