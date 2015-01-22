Süddeutsche Zeitung: Игра с огнем

Об этом сообщает Маркус Цидра в своей статье «Игра с огнем», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Мировую экономику можно представить себе как большой костер, возле которого все люди хотят согреться. В эти дни придется надеть еще один свитер, поскольку большие бревна только тлеют. Смотритель огня отчаянно подбрасывает солому, но с падением Берлинской стены, пламя, которое так сильно подпитывало открытие мировых рынков, может угаснуть.

По этой причине, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, в продолжение метафоры, подбросит много свежей соломы. Президент ЕЦБ Марио Драги хочет «влить» по крайней мере 500 млрд евро в экономику еврозоны, за счет покупки государственных облигаций. Американские, японские и британские центральные банки таким образом ввели триллионы в финансовую систему. В то же время процентная ставка в промышленно развитых странах близка к нулю процентов. На протяжении всей истории не было периода, когда деньги были бы такими доступными и дешевыми.

Никакого роста

На самом деле, так написано в учебниках, железные опоры экономики должны уже быть накалены. Но старые рефлексы больше не срабатывают. Кажется, будто мир бизнеса страдает аллергией на эти деньги. Их не занимают и не дают взаймы в той степени, на которую рассчитывали. Реальность против академической теории.

Поэтому настало время, реально оценить силу центральных банков. Деньгами от печатного станка можно смягчить катастрофические последствия финансового кризиса и обеспечить выживание системы. Но эффект от этой меры достигнет точки, когда он просто исчезнет. Еврозона еще дышит - спасибо Драги. Но отсутствует рост – несмотря на Драги.

Дешевые деньги в лучшем случае могут сопровождать восстановление, но в худшем случае, они нанесут ущерб. Фондовые рынки по всему миру снова работают в усиленном режиме, так как инвесторы идут на серьезные риски в периоды низких процентных ставок. Если ЕЦБ купит государственные облигации, то он окажет давление на кредитный финансовый рынок стран Евросоюза и, таким образом, косвенно субсидирует национальные бюджеты. У Италии и Франции осталось больше денег, и правительства могут потерять интерес к проведению таких важных экономических реформ.

ЕЦБ переходит на режим предоплаты

Есть хороший аргумент для покупки государственных облигаций: из-за потока денег от ЕЦБ, курс евро по отношению к доллару США и дальше будет ослабевать. Это позволит укрепить экспортный сектор, который приносит пользу всей экономике в еврозоне. Но только этого будет недостаточно. Правительство должно сделать больше. Ирландия, Испания и Португалия показали дорогу. Они проводили реформы, теперь получили рост. Во Франции и Италии необходимо заново определить экономические границы. Изменения повлекут за собой разногласия, появятся новые рабочие места и идеи. Это толстые доски, которые будут долго гореть.

Необходимо также сделать больше и для следующего поколения. Что, к примеру, будет с большим количеством безработных в странах Южной Европы? Молодые люди нуждаются в работе и обучении. Сделано ли для этого достаточно? Почему в Германии в начальных школах до сих пор есть классы с 30 учениками, ведь это делает помощь более слабым ученикам почти невозможной? Хорошими ответами на эти вопросы из сферы образовательной политики можно сделать больше для роста, чем когда-либо мог центральный банк.

Драги знает это, но, тем не менее, он идет на уступки. Возникает неблагоприятное впечатление, что ЕЦБ позволяет финансовым рынкам собой управлять. Биржа в течение многих лет требует того, что ЕЦБ сейчас намерен сделать. Также и политики призывают к ответственности гарантов обеспечения стабильности национальной валюты. Но доверие к ЕЦБ – отражение политического провала.

Руководители центральных банков считаются героями нашего времени. Неудивительно, они являются последней инстанцией с деньгами. Некоторые ученые предполагают, что ЕЦБ мог бы быть следующим, кто раздаст людям деньги. Одноразово 500 или 1000 евро каждому – стартовая помощь для подъема. Кто же откажется?

Но деньги сами по себе не способствуют ни росту, ни процветанию. Для этого необходимо гораздо больше. Но тому, кто бросает в огонь солому, не хватает времени, чтобы нарубить древесины.