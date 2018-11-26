Совбез ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Украине
Совет Безопасности ООН созывает чрезвычайно важное заседание относительно Украины.
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Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли в своем "Твиттере".
Заседание состоится в 18:00 по Киеву (11 утра в Нью-Йорке - ред.) в понедельник, 26 ноября.
Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Для этого российские корабли перегородили движение под Крымским мостом танкером и даже прибегли к тарану буксира пограничным кораблем "Дон". Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом ранив по меньшей мере шестерых украинских моряков.
An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn— Nikki Haley (@nikkihaley) 26 листопада 2018 р.