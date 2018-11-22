Порошенко подписал соответствующий указ, учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз.

В Украине ежегодно 24 января будут отмечать День внешней разведки.

Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко, обнародованном на сайте главы государства.

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Отмечается, что документ подписан, «учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепления обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и зарождения современных традиций чествования побед внешней разведки Украины».

Указ вступает в силу со дня опубликования.