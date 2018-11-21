Руководство государства почтило память погибших участников Революции достоинства (фоторепортаж)

В церемонии приняли участие президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Президент Петр Порошенко вместе с супругой приняли участие в церемонии почтения памяти погибших участников Революции достоинства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президентская чета поставила лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной сотни.

В церемонии также приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«В этот день 5 лет тому назад украинцы вышли с мирным протестом на Майдан Незалежности в Киеве, чтобы отстоять свои ценности и свободу. После того были трудные месяцы противостояний, жестокие разгоны и убийства мирных граждан. Тяжелой ценой украинцы выстояли и победили!», - говорится в заметке главы правительства, размещенной на его официальной странице в Facebook. «Светлая память погибшим!», - добавил Гройсман.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, сегодняшний день - это день и радости, и печали.

«Революция достоинства, началась с выхода молодежи на Майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, навсегда изменила украинцев. Мы в очередной раз доказали, что способны сплотиться вокруг цели - свободы и независимости», - подчеркнул секретарь СНБО.

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«Свобода стоит того, чтобы за нее бороться! И мы всегда будем помнить Героев Небесной сотни, героев-добровольцев, которые прямо с Майдана шли на фронт и отдавали жизни ради Украины, став настоящим примером для следующих поколений», - отметил Турчинов.

Он убежден, что украинцы всегда побеждают, когда объединяются, и проигрывают, когда позволяют распрям и внутренним конфликтам их разделять.

«Мы порой даже не осознаем, на что способны, объединившись! Главное сейчас - вера в себя, в свои силы и готовность несмотря ни на что идти вперед по избранному пути - по пути свободы, демократии, верховенства права, экономического развития и укрепления нашей страны», - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ровно пять лет назад, 21 ноября 2013 года, в Украине начался Евромайдан. Тогда сотни людей вышли на Майдан с мирным протестом против внезапного отказа прежней властью от намерений подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.