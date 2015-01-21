Боевики взорвали единственный мост, соединявший Станицу с Луганском

Об этом сообщает официальный сайт главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

"Мост находился под контролем боевиков, которые заложили взрывчатку и взорвали его. Посредине моста образовалась воронка, и хотя обвала не произошло, проезд для автобусов и грузовиков невозможен. Пешеходы перейти через мост смогут, сможет ли проехать легковой автомобиль, выясняется", - сказано в сообщении.

Читайте такжеПодрыв моста в Запорожской области квалифицирован как "диверсия"По словам Москаля, цель подрыва непонятна.

"Скорее всего, это вызвано паническим страхом, что украинские военные смогут пойти на террористов в контрнаступление", - сказал он.

В связи с подрывом моста и резкой интенсификацией боевых действий Москаль своим распоряжением с целью обеспечения здоровья и безопасности граждан закрыл пункт пропуска «Широкое - Станица Луганская».