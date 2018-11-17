Яценюк рассказал, что означают его билборды

По его словам, информационная кампания "Народного фронта" - это отчет о проделанной работе.

Информационная кампания "Народного фронта" - "это ответ на то, что было сделано партией, 81 депутатом, которые не разбежались после отставки Премьер-министра Яценюка, а держатся как единая команда уже четыре года. Это ответ на работу 7 членов Кабинета Министров от НФ. И это отчет о том, что сделал я лично", - сказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в интервью Радио НВ.

"У меня здесь не только политическая, у меня личная цель - я попал в ужасную дискредитационную кампанию, к которой не был готов", - сказал он.

Один из месседжей кампании, напомнил лидер НФ, - "Остановили дефолт в 2014 году": "Это то, что было сделано. Мы отвлекли страну от экономической катастрофы в 2014 году. Мало кто верил – я верил и знал, и мы это сделали".

Он напомнил, что когда стал Премьер-министром Украины, на едином казначейском счету было 108 тысяч гривень на всю страну: "Когда я ушел, то оставил 90 миллиардов гривень. Мне приносят расчеты, сколько внешних долгов, - 73 миллиарда долларов. Когда я ушел, я уменьшил этот долг на 6 миллиардов долларов – 67 миллиардов долларов (осталось – Ред.). Бюджетный дефицит – просто sky rocketing (заоблачный - Ред.) - 10%. Мы его вернули на 2,5% буквально за два года".

"Газа нет, газового контракта нет. А по долгам надо платить. Пенсии и зарплаты надо платить. Газ надо найти. Армию и полицию надо создавать. И это все свалилось на плечи Турчинова, мои (потом уже был избран Президент Порошенко) и всей нашей властной команды", - сказал лидер НФ.

Еще одно из достижений – это энергетическая независимость страны. Арсений Яценюк рассказал, что на посту Премьер-министра лично занимался вопросом иска против российского "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж: "Были разные позиции. Я сказал: это моя политическая воля. И мы с юристами, которых наняли, благодаря тому, что имею первое юридическое образование, сидели ночами и планировали, как выиграть это дело. Мы его выиграли. Мы запустили реверсный газ - его никто не мог запустить".

Комментируя премии, которые назначил себе "Нафтогаз" за победу в Стокгольмском арбитраже у российского "Газпрома", Арсений Яценюк сказал: "Знаете, какой я получил бонус? Невероятное ощущение удовольствия победы над российским "Газпромом". Мы показали, кто мы".

Отвечая на вопрос относительно тезисов о "игре на электоральном поле президента, Арсений Яценюк сказал: "Давайте разберемся, кто на чьем электоральном поле играет. Парламентские выборы выиграла Политическая партия "Народный фронт" в 2014 году. 22% украинцев проголосовали именно за "Народный фронт". И я благодарен каждому, кто принял решение проголосовать. Они дали мандат. Да, я понимал, что это правительство камикадзе, и не чувствовал, что электорально так будет плохо, как сегодня. Это еще один урок для меня. А по поводу президента - у президента свой политический путь, у меня свой".

Арсений Яценюк подчеркнул, что "Народный фронт" сейчас работает по всей стране: "Я хочу справедливости по отношению к партии, к ее членам, к фракции, к членам правительства и лично к себе. Есть ли за что меня критиковать? Есть, много за что. Но я прошу, чтобы услышали то, что мы сделали. И те 22% людей, которые за нас проголосовали, знали, за что они отдали свои голоса".