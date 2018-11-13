Мирослав Продан: нахожусь в Германии, вернусь в Украину после операции

Продан опасается, что его отъезд могут использовать для дискредитации, создав впечатление, что он «избегает общения с правоохранительными органами».

Экс-глава ГФС Мирослав Продан находится в немецкой клинике, на этой неделе у него назначена плановая операция. Подробности он сообщил нашей редакции по телефону.

Читайте такжеПереписку экс-главы ГФС «слили» правоохранителям - СМИ

«Я выехал из Украины еще 8 дней назад, нахожусь в Германии. Выехал на автомобиле на абсолютно законных основаниях. После лечения вернусь в Украину. Четыре с половиной месяца обращался в САП и ГПУ с предложением прийти и дать пояснения. Мне ни разу не ответили. Повестку прислали уже после того, как я уехал. Выписали повестку задним числом. Подозреваю, сделали это специально. Детальнее вам могут прокомментировать мои адвокаты», - прокомментировал Продан.

Сегодня в Фейсбук Мирослав Продан распространил информацию, что находится за границей на лечении. Он опасается, что его отъезд могут использовать для дискредитации, создав впечатление, что Продан «избегает общения с правоохранительными органами».