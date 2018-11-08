Яценюк принимает участие в Конгрессе ЕНП в Хельсинки

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк принимает участие в Конгрессе Европейской народной партии, что происходит в Хельсинки.

В составе делегации, в частности, Министр экологии и природных ресурсов Украины, представитель «Народного фронта» Остап Семерак, заместитель Председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, член фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский, Заместитель Министра иностранных дел Украины (2014) Даниил Лубкивский.

В своем Facebook он сообщил, что среди вопросов, которые обсуждают делегаты, есть также тема Украины и поддержки нашего государства.

«Мы благодарны за единство ЕНП с нашим народом и в то же время солидарны с нашими европейскими единомышленниками в деле защиты общих ценностей и принципов», - написал Арсений Яценюк.

Представители «Народного фронта» традиционно принимают участие в Конгрессах Европейской народной партии. Члены «Народного фронта» принадлежат к фракции ЕНП в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Предыдущий Конгресс ЕНП, в котором Арсений Яценюк принимал участие, состоялся в марте 2017 в Республике Мальта.