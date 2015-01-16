ГПУ только начала допросы свидетелей по делу майдановцев - Геращенко

Об этом в эфире одного из украинских каналов заявила народный депутат Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба партии УДАР.

Депутат отметила, что еще в апреле вместе с Виталием Кличко она написала депутатское обращение в ГПУ и другие соответствующие органы о вынесении заведомо неправомерных приговоров киевскими судами против активистов Майдана в январе прошлого года, и только сегодня ее вызвали в главное следственное управление Генпрокуратуры давать показания об этих события.

«Я считала, что это вызов прокуратуры - последняя точка в следствии, показания депутата-очевидца тех событий. Я была шокирована, когда узнала, что в Единый реестр досудебных расследований наше обращение занесли только 7 мая, и я была вторым человеком в списке, с кем хотел поговорить следователь. Более того, это дело открыли не по инициативе самой Генпрокуратуры, которая должна следить за соблюдением закона, а только после нашего депутатского запроса. Очевидно, это свидетельствует о неудовлетворительном уровне расследований», - отметила Геращенко.

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По ее словам, общество и депутатский корпус должны давить на правоохранительные органы, чтобы они активнее проводили расследование.

«Мы не будем смотреть на то, что правоохранительные органы возглавляют наши бывшие коллеги, и будем делать все для того, чтобы эти расследования и процессы были ускорены, чтобы каждый, кто тогда штамповал приговоры, был уволен, и никогда не смог бы работать ни в прокуратуре, ни в суде, и обязательно понес наказание», - подчеркнула Геращенко.