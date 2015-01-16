В Госдуме предлагают "помочь" Украине с конституционной реформой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил на заседании думской рабочей группы по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых в Украине правовых актов.

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"Если наша помощь будет востребована, мы должны быть готовы к тому, чтобы помочь украинским коллегам и в проведении полноценной конституционной реформы, без которой, я уверен, достижение мира и согласия в Украине просто невозможно", - сказал Нарышкин.

При этом он заявил, что власти Украины "усугубляют ситуацию, усиливается воинственная риторика".

В тоже время он считает, что, несмотря на агрессивную риторику со стороны "наших украинских коллег", российские депутаты должны быть настроены на конструктивный диалог с депутатами Верховной рады Украины.

Кроме того, глава комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин считает, что "сейчас стоит фундаментальная задача в области государственного строительства в Украине".

По его словам, нового "конституционного акта нет", а конституционный процесс прерван.

"Все мы, естественно, заинтересованы в максимальном функционировании сохраненного единого государства", - сказал он.

"Возникает вопрос, на какой базе строить государство - мы соглашаемся и говорим о том, что это федерация либо это децентрализация. Несомненно, вопрос децентрализации должен обсуждать фундаментальнейшие вопросы, связанные с языком, полномочиями в налоговой и других областях", - сказал Плигин.

Как сообщал УНИАН, после бегства бывшего президента Украины Виктора Януковича и аннексии Крыма Россия начала требовать от нового руководства Украины провести федерализации страны, предоставить русскому языку статус второго государственного и гарантии внеблокового статуса. После отказа выполнить эти требования РФ начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.