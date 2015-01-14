Великобритания решительно осуждает атаку боевиков под Волновахой
Великобритания решительно осуждает атаку на волновахский блокпост.
Об этом сообщает посольство Соединенного королевства в Украине в Facebook.
Также относительно террористической атаки, в результате которой погибли 12 мирных граждан, высказался британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон.
Читайте такжеОпубликовано видео обстрела боевиками блокпоста под Волновахой из "Града""Мы строго осуждаем атаку на блокпост в Волновахе. Трагические потери подчеркивают необходимость прекращения огня на востоке", - написал он в своем Твиттере.
Вчера, 13 января, около 14.30 боевики со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост под Волновахой, где в это время находился пассажирский автобус. На месте сразу же погибли десять пассажиров автобуса, еще 18 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Двое из них умерли впоследствии.
В Украине 15 января объявлено днем траура.