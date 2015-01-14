В Украине 15 января объявлено днем траура

Об этом он сообщил во время рабочей встречи с председателями областных государственных администраций.

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"Я принял решение объявить 15 января, завтра, Днем траура по всем, кто погиб от рук террористов, и в первую очередь по 12 мирным жителям, которые погибли на блокпосту под Волновахой", - сказал Петр Порошенко.

По его словам, весь мир выражает Украине соболезнования по этому поводу.