В Украине 15 января объявлено днем траура
17:20, 14 января 2015Общество
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Президент Петр Порошенко заявил о решении объявить 15 января Днем траура по всем погибшим от рук террористов.
Порошенко объявил 15 января Днем траура по погибшим от рук террористов / Фото УНИАН
Об этом он сообщил во время рабочей встречи с председателями областных государственных администраций.
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"Я принял решение объявить 15 января, завтра, Днем траура по всем, кто погиб от рук террористов, и в первую очередь по 12 мирным жителям, которые погибли на блокпосту под Волновахой", - сказал Петр Порошенко.
По его словам, весь мир выражает Украине соболезнования по этому поводу.
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