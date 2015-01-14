The Guardian: Путин избегает участия в праздновании годовщины освобождения Освенцима на фоне напряженных отношений с Польшей

В своей статье, которая называется «Путин избегает участия в праздновании годовщины освобождения Освенцима на фоне напряженных отношений с Польшей», опубликованной в британской газете The Guardian, Ян Трейнор сообщает, что президент России Владимир Путин не будет принимать участия в главном событии, которое состоится в Освенциме через две недели – празднования 70-й годовщины освобождения Красной армией заключенных из нацистского концлагеря.

Отсутствие Путина – он выступал с речью в Освенциме на аналогичном мероприятии десять лет назад – указывает на то, как сильно его политика в отношении Украины вредит отношениям между Россией и Европой, а также предвещает возможные дипломатические бойкоты и пренебрежительное отношение в ближайшие месяцы, когда Европа будет праздновать 70-ю годовщину разгрома гитлеровской Германии.

Пресс-секретарь Кремля подтвердил, что Путин не будет участвовать в мероприятиях в Освенциме, сказав, что польское правительство не пригласило российского лидера, но в то же время признал, что польские власти не решают, кого приглашать, а кого нет. Празднование годовщины освобождения концлагеря организовывает Международный совет Освенцима, который находится возле Кракова, на юге Польши. В него входят и представители России. МИД Польши также подтвердил, что не пригласил Путина, но добавил, что Москва может прислать того, кого пожелает.

Тем не менее, приезд самого Путина в Польшу поставил бы польские власти в неловкое положение, поскольку они являются одними из самых активных сторонников жесткой политики ЕС в отношении России из-за украинского конфликта.

Дипломатическая размолвка из-за Освенцима наверняка вызовет еще больше разногласий, в то время как Европа готовится к празднованию 70-й годовщины окончания Второй мировой войны в мае. Россияне придают большое значение своей роли в победе над нацистами в войне, которую они называют Великой Отечественной. День Победы 9 мая является государственным праздником, его отмечают торжественно и помпезно на Красной площади.

Лидеры двух из трех балтийских стран – Эстонии и Литвы, которые напуганы действиями России в Украине, и постоянно критикуют российские власти за это, – заявили, что они не будут принимать участия в мероприятиях, которые должны пройти в Москве 9 мая. Третье балтийское государство, Латвия – которая буквально недавно начала председательствовать в ЕС – пытается сформировать общеевропейскую позицию на счет участия в московских церемониях. Но невозможно себе представить, чтобы руководство Германии пренебрежительно отнеслось к россиянам в таком деликатном вопросе.

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии, сказал, что он поднимет этой вопрос на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС на следующей неделе. «Сможем ли мы достичь консенсуса? Я не знаю», – сказал он. Ринкевичс предположил, что все три балтийских государства и Польша будут бойкотировать мероприятия в Москве в мае.

Освенцим был эпицентром немецкого геноцида европейских евреев. В газовых камерах было убито около 1,5 млн человек.

Возрождение национализма в России при Путине и его перекраивание территории Украины вызвали враждебность и страх во всей Восточной Европе и заставили Западную Европу и НАТО запаниковать.

В то время как россияне считают 9 мая своим звездным часом, для прибалтов это событие не является таким же радостным, поскольку победа России совпала по времени с насильственным присоединением их стран к сталинскому Советскому Союзу. Поляков и других восточных европейцев также затащили в советский блок на 40 лет.

Спор по поводу Освенцима совпал по времени с провалом дипломатического процесса в Берлине, после которого должны были состояться мирные переговоры по украинскому вопросу в Казахстане, а также с увеличением количества атак пророссийских сепаратистов в Восточной Украине.

Министрам иностранных дел России, Украины, Германии и Франции не удалось продвинуться вперед в вопросе урегулирования украинского кризиса, что бы дало возможность провести саммит лидеров четырех стран в Астане.

Как это ни парадоксально, вопрос о Второй мировой войне также должен был обсуждаться во время предполагаемых мирных переговоров, которые должны были проходить в так называемой «нормандском формате» – по аналогии со встречей четырех лидеров прошлым летом во время празднования годовщины высадки союзных войск на севере Франции.