Балога: Президент действовал по закону, отстранив Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поступил в соответствии с законом о столице, отстранив городского председателя Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от выполнения обязанностей.

Об этом заявил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

"Вопрос настолько серьезный. Я не хотел бы, чтобы мы так просто взяли и решили судьбу не города Киева, а решили судьбу всего местного самоуправления. Если мы говорим о том, что мы в эти годы строим цивилизованное государство европейского типа, то мы должны все-таки поступать по тем нормативным базам, которые существуют, то есть “Закон о столице", - отметил В.БАЛОГА.

Он убежден. что сначала должны быть внесены изменения в ряд законопроектов, в частности в закон о столице.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство обратилось к Президенту с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности главы КГГА.

Кроме того, Кабмин обратился в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

13 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился с письмом к Президенту с просьбой отстранить его от выполнения обязанностей председателя КГГА на 10 дней.

В тот же день Президент В.ЮЩЕНКО своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от выполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней.

Президент поручил провести в это время служебное расследование невыполнения Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ своих служебных обязанностей, нарушение им Конституции и законов, невыполнения актов Президента Украины, Кабинета министров, отмеченные Кабмином как основание внесения им представления об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности главы КГГА.

С этой целью В.ЮЩЕНКО создал комиссию для проведения служебного расследования и назначил ее председателем вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА.