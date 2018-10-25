Венгрия пожаловалась генсеку НАТО на существенное ухудшение отношений с Украиной

Глава МИД Венгрии озвучил намерение продолжать блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил генеральному секретарю Организации Североатлантического договора Йенсу Столтенбергу о существенном ухудшении ситуации в отношениях с Украиной из-за закона об образовании в контексте учебного процесса для представителей национальных меньшинств.

Об этом Сийярто сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

«Ситуация в отношении Украины существенно ухудшилась, учитывая тот факт, что ничего не произошло относительно внесению изменений в закон об образовании и новый закон о языке, которые лишают национальные меньшинства их прав пользоваться своим родным языком в культуре, средствах массовой информации и государственном управлении в дополнение к образованию», - отметил глава венгерского МИД.

Он назвал неприемлемой ситуацию, когда представители венгерского меньшинства, которые являются чиновниками и депутатами в Закарпатской области и имеют венгерское гражданство, попали в список нарушителей украинского законодательства, который был опубликован на сайте "Миротворец".

Также Сийярто подчеркнул, что вчера, 24 октября, на сайте украинского парламента можно было увидеть петицию с призывом к депортации венгров Закарпатья.

«Четко понятно, что при таких условиях мы не можем одобрить проведение заседания Комиссии Украина-НАТО во время следующей встречи министров иностранных дел», - считает он.

По мнению Сийярто, проведение такой встречи зависит только от Украины с учетом того, что были обнародованы выводы Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

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Как сообщал УНИАН, глава МИД Венгрии заявлял ранее, что Будапешт предлагает Киеву заключить соглашение по защите национальных меньшинств. Указанное соглашение должно предусматривать разрешение на свободное пользование родным языком нацменьшинств в религии, культуре, образовании и государственном управлении.

13 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что пути назад относительно принятого в 2017 году Верховной Радой закона об образовании нет, но необходимо продолжать консультации с представителями венгерской общины Закарпатья. Он подчеркнул, что цель закона об образовании не заключается в ассимиляции венгров, а в открытии шансов для самореализации венгерского меньшинства в Украине.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В частности, Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, в противном случае Будапешт будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.