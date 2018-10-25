Порошенко: Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря

Президент поблагодарил европарламентариев за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море и заявил, что Евросоюз совместно с Украиной будут противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства.

Об этом глава государства написал в социальной сети Facebook.

Он отметил, что российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. «Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства», - заявил глава государства.

Порошенко отметил, что высоко ценит поддержку Европарламентом инициативы о помощи украинским портам и реализации проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья.

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Президент также выразил благодарность европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе и надеется на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС.

«Буду координировать дальнейшие совместные действия с целью защиты национальных интересов Украины во время ближайших встреч с европейскими лидерами», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Европарламент сегодня, 25 октября, принял резолюцию, в которой призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми ужесточать санкции в отношении РФ в случае обострения ситуации в Азовском море. Также в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией в регионе Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления РФ с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море. Также ЕП предложил назначить специального представителя ЕС по делам Крыма и Донбасса.