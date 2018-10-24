Венгрия готова предоставить $50 миллионов кредита на строительство дорог на Закарпатье - Сийярто

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрия готова предпринять шаги для восстановления доверия в отношениях с Украиной.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна готова активизировать опцию по предоставлению 50 миллионов долларов кредита на строительство дорог в Закарпатской области.

Глава венгерского МИД подтвердил, что в Варшаве на переговорах с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным были достигнуты договоренности о назначении должностного лица, ответственного за трансграничное экономическое сотрудничество. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

"В интересах обеспечения беспрепятственного продолжения программы экономического развития Закарпатья заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр и назначенный украинский чиновник должны провести встречу при первой возможности", - заявил Сийярто.

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Также глава МИД Венгрии заявил, что "в духе восстановления основания к доверию" венгерская сторона готова активизировать предоставление кредита в размере 50 миллионов долларов для финансирования строительства дорог на Закарпатье.

"Венгрия также готова продолжить программу, в рамках которой она уже обеспечила для пострадавших от войны на востоке Украины детей бесплатные каникулы на озере Веленце", - подчеркнул Сийярто.

Кроме того, по его словам, он сказал Климкину, что Венгрия продолжит предоставлять 100 стипендий из государственного бюджета украинским студентам для обучения в венгерских университетах.

"В интересах Венгрии, чтобы возникший конфликт был урегулирован как можно скорее", - заявил Сийярто.

Он сказал, что это будет на пользу всем, не только для Украины и Венгрии, но и для венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия предлагает Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, что приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.