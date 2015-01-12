Яценюк: Мир - это то, что нужно Украине и всей Европе

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В частности глава правительства сказал, что «я хочу внести полную ясность: вооруженные силы Украины никогда не нарушают это соглашение (минское – УНИАН). Им разрешено открывать огонь только для самозащиты. Но они это делали исключительно в случаях, когда российские силы вели длительные обстрелы, включая и обстрелы мирного населения…».

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Говоря о урегулировании ситуации, премьер-министр подчеркнул, что «речь ведь идет не только об Украине. Это глобальный вызов и угроза всей Европе. Чем выше уровень безопасности в Украине, тем выше он и во всей Европе. Ведь что происходит: мы все столкнулись с опасностью терроризма. Даже многие из тех, кто воюет против сил АТО в Донецке и Луганске, прошли подготовку в разных частях света. В Чечне, например. Это чрезвычайно опасно», а также отметил, что главное это минские соглашения.

«Это единственное решение, на котором стоят отпечатки пальцев России. Поэтому мы призываем Российскую Федерацию реализовать это соглашение. Если они начнут его выполнять, мы сможем проложить путь к реальной деэскалации и реальному миру. Ведь мир - это то, что нужно Украине и всей Европе», подчеркнул Яценюк.