Илья Кива собирает вече в Запорожье - будет требовать отставки председателя ОГА

И.Кива заявил о созыве Вече, на котором будет требовать немедленной отставки К.Брыля.

Губернатор Константин Брыль должен сложить свои полномочия из-за причастности к рэкету, торговле наркотиками и убийствам, заявил глава Социалистической партии Илья Кива на своей страничке в Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Ситуация в Запорожской области достигла точки кипения. Сегодня власть и криминалитет – единый организм, уничтожающий целый регион. Губернатор Запорожской области Константин Брыль лично «крышует» деятельность ОПГ «Армяне». Рэкет, торговля наркотиками, жестокие убийства – за эти преступления в ответе не только «Армяне», они лежат и на совести ставленника президента Порошенко. Брылю не место во власти, и мы не можем больше об этом молчать», - заявил глава СПУ.

Также политик обратился к общественности, чиновникам и политикам с призывом выйти на вече с требованием об отставке губернатора.

«Мы просим поддержки у общественных организаций, у политиков, у обычных граждан и у чиновников - у всех, кто больше не может терпеть этот беспредел. Давайте объединимся и выйдем на вече! Вече народного гнева! Мы готовы выступить с требованием о немедленной отставке губернатора и о предоставлении публичного отчета областной прокуратуры, полиции и СБУ. Только народный протест способен сломать хребет государственной преступности! Вместе мы сила!» - заявил глава СПУ.

Также в заявлении указан контактный телефон штаба по организации народного вече - +380731798566.

Напомним, 8 октября глава Социалистической партии направил заявление в Нацполицию с требованием провести расследование относительно связи Главы Запорожской ОГА Константин Брыля с ОПГ “Армяне”, которой инкриминируются заказные убийства, рекет и наркоторговля.

Также ранее в СМИ была обнародована информация, что детективы НАБУ в рамках расследования уголовного дела по подозрению К.Брыля в недостоверном декларировании получили доступ к информации о 9 счетах самого председателя облгосадминистрации, 41 счете его жены и 3 счетах его несовершеннолетних дочерей Кристины и Майи, открытых в банках “Южный”, “Земельный капитал”, “Первом инвестиционном банке” и ”ПриватБанке”. В 2017 году антикоррупционная комиссия при ОГА хотела направить в Генпрокуратуру, САП и НАПК протокол о незаконном обогащении Константина Брыля. В нем отмечалось, что его состояние не соответствует декларируемым доходам, однако К.Брыль ликвидировал эту комиссию.