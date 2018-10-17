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В Киеве попрощаются с экс-министром обороны Украины

10:14, 17 октября 2018
Политика
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Шмарова не стало 14 октября / фото facebook.com/UkrainianLandForces

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Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Прощание со Шмаровым запланировано на среду, 17 октября, в Доме офицеров в 10.00. Служба и похороны состоятся на Берковецком кладбище после 14-ти часов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол. Он был родом из села на Черниговщине.

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Теги: #смерть#министр