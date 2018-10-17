В Киеве попрощаются с экс-министром обороны Украины
10:14, 17 октября 2018Политика
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Шмаров занимал должность министра обороны Украины с 1994 по 1996 год.
Шмарова не стало 14 октября / фото facebook.com/UkrainianLandForces
14 октября после тяжелой болезни скончался третий министр обороны Украины (в 1994-1996 годах) Валерий Шмаров.
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Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Прощание со Шмаровым запланировано на среду, 17 октября, в Доме офицеров в 10.00. Служба и похороны состоятся на Берковецком кладбище после 14-ти часов.
Как сообщал УНИАН, в сентябре умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол. Он был родом из села на Черниговщине.
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