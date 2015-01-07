Порошенко выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в Париже
19:40, 07 января 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших в кровавом теракте в Париже. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Twitter.
REUTERS
"Мои соболезнования семьям жертв и всему народу Франции. Я осуждаю жестокое нападение на журналистов в Париже", - отметил глава государства. "В Украине всегда была, есть и будет нулевая толерантность к терроризму и мы солидарны со всем миром в борьбе с терроризмом!" - подчеркнул президент.
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Также слова сочувствия он выразил на английском и французском языках.
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