Порошенко выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в Париже

"Мои соболезнования семьям жертв и всему народу Франции. Я осуждаю жестокое нападение на журналистов в Париже", - отметил глава государства. "В Украине всегда была, есть и будет нулевая толерантность к терроризму и мы солидарны со всем миром в борьбе с терроризмом!" - подчеркнул президент.

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Также слова сочувствия он выразил на английском и французском языках.