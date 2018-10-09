Сегодня в ПАСЕ поражение потерпела не только Россия, а и те, кто пытается ее «отмазывать» - Климкин

Глава МИД подчеркнул, что в ПАСЕ удалось отстоять демократические ценности и принципы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы поражение потерпела не только Российская Федерация, а и те, кто пытается ее «отмазывать» за нарушение основополагающих принципов международного права.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Решение против возвращения России в ПАСЕ является решением в пользу парламентских полномочий Совета Европы, его ценностей и принципов, как бы пафосно это ни звучало. Мы совместно отразили еще одну атаку. Это поражение не только России, но и тех, кто системно пытается ее «отмазывать»", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ПАСЕ вернула в профильный комитет доклад о внесении изменений в процедуры и правила ассамблеи по обжалованию полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте сохранения санкций против делегации РФ.

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Ранее руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.