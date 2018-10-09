В Николаевской ОГА сформировали четкий план помощи пострадавшим в результате взрывов боеприпасов на Черниговщине

В области уже начат сбор гуманитарной помощи и каждый желающий может к этому приобщиться.

Николаевская областная государственная администрация сформировала четкий план действий по оказанию необходимой помощи Черниговской области в вопросе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на военных складах вблизи города Ичня. Первые гуманитарные грузы будут отправлены уже сегодня.

"По поручению главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко разработан четкий план действий и сейчас продолжает формироваться перечень возможной помощи пострадавшим жителям Черниговщины со стороны Николаевской области. Уже начат сбор гуманитарной помощи и каждый желающий может к этому присоединиться ", - рассказал заместитель председателя ОГА Валентин Гайдаржи.

Так, на площади у здания ОГА установлен пункт по сбору гуманитарной помощи за функционирование которого ответственность взял на себя Департамент социальной защиты Николаевской ОГА.

"С самого утра мы держим связь с руководством Черниговской ОГА. По их информации, самая необходимость сейчас в оказании помощи в виде продуктов питания, теплых вещей и строительных материалов. Со своей стороны, мы заверили коллег, Николаевская область, при необходимости, готова помочь в расселении в наших заведениях пострадавших детей ", - заверил заместитель председателя ОГА Евгений Шевченко.