Янукович хотел подать свой побег как «президентский тур» на Донбасс – СМИ
Фактически главной причиной бегства экс-президента Виктора Януковича стало решение, принятое Верховной Радой 20 февраля о возвращении всех силовых подразделений домой.
Об этом пишет New York Times, ссылаясь на слова экс-председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина, передает «Украинская правда».
По словам Добкина, Янукович был шокирован, когда увидел из окон администрации президента, как милиция положила свои щиты на землю и начала садиться в автобусы. После этого экс-президент покинул здание и больше туда не возвращался.
По словам Добкина, "внезапный отъезд силовиков в пятницу застал Януковича и его окружение врасплох".
"Когда они (Верховная рада - ред.) убрали охрану вокруг президентской администрации, он понял, что ему пора идти", - отметил Добкин.
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Также Добкин рассказал, что в ходе телефонного разговора Янукович заявил о намерении уехать "или ночью, или 22 февраля".
Издание отмечает, что о выезде из Киева тогда Янукович говорил только как об очередном президентском туре на восток страны, и "чтобы сохранить приличие, просил организовать встречи на нескольких заводах".
"Он думал, что это было временное затруднение", - отметил Добкин, описывая Януковича как "человека с другой планеты".