Ющенко проверяет газовые соглашения на соответствие своим директивам

В аэропорту "Борисполь" началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Как вчера заявлял сам Президент, он планирует заслушать информацию правительства и «Нафтогаза» о газовых договоренностях, достигнутых в Москве.

На встрече также присутствуют председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА и первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, сейчас на встрече обсуждаются вопросы соответствия достигнутых в Москве договоренностей директивам Президента.

И.ВАННИКОВА сообщила, что в начале встречи В.ЮЩЕНКО приветствовал факт достижения договоренностей. Президент подчеркнул, что для него является принципиальным тот факт, что была сохранена цена на газ в объеме 179,5 долларов за 1 тыс. куб. м.

В то же время И.ВАННИКОВА отметила, что есть определенные нюансы, о которых Президент говорил еще вчера на пресс-конференции в Брюсселе. В частности, достигнутые договоренности позволяют работать в Украине аффилированной структуре «Газпрома». В договоренностях речь идет о том, что эта структура будет иметь право продавать на внутреннем рынке не меньше 7,5 млрд. куб. м газа, в то время как в директивах было написано не более 7,5 млрд. куб. м газа.

«Этот момент требует уточнения», - сказала она.

Также Президента беспокоит то, что договоренность относительно работы структуры “Газпрома” зафиксирована на 2008-й и последующие годы. В то же время никакой гарантии со стороны «Газпрома» относительно обеспечения баланса газа в Украине на 2009-й и последующие годы нет, отметила И.ВАННИКОВА.

Также, по ее словам, в директивах указывался перечень предприятий, которым будет поставляться газ дочерним предприятием «Газпрома», и этот перечень будет согласован с НАК «Нафтогаз».

Вместо этого в договоренностях речь идет о том, что «Газпром» сам будет определять, кому и как будет поставлять газ.

«Эти нюансы вызывают определенные вопросы», - сказала И.ВАННИКОВА.