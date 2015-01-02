МИД: Боевики на Донбассе сознательно нарушают Минские договоренности

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой ведомства.

"За последнее время существенно увеличилось количество обстрелов и провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Только за сегодняшний день зафиксировано тринадцать случаев таких обстрелов в районе населенных пунктов Дебальцево, Гнутово, Новогригорьевка, Троицкое, Чернухино, Майорск, Крымское, а также Донецкого аэропорта. Особое беспокойство вызывает то, что боевики снова начали использовать реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию и минометы.

Читайте такжеМинские договоренности не могут быть пересмотрены - Порошенко

Такие провокации поддерживаемых с российской стороны незаконных вооруженных формирований свидетельствуют о том, что для них нет ничего святого - даже в дни приближения светлого праздника Рождества Христова они продолжают нести смерть и разрушения на украинскую землю.

Рассматриваем эти действия как сознательное нарушение Минских договоренностей и стремление поставить под угрозу те усилия, которые сегодня предпринимаются Украиной и ее международными партнерами для выполнения мирного плана президента Украины Петра Порошенко", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в течение 2 января боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО.