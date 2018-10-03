Аналитик рассказал, кого Россия видит "своим" кандидатом на выборах

В РФ доминирует точка зрения, что все украинцы - "мазепинцы", отметил эксперт.

Российская Федерация в связи с приближением выборов в Украине будет работать на создание нестабильности в нашей стране.

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Такое мнение высказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк. Возможны кибератаки и попытки влиять на результаты выборов в украинском государстве, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, ни один из самых вероятных кандидатов на пост президента Украины не считается "своим" для РФ, кроме политика и бизнесмена, кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука, к которому у Москвы есть стопроцентное доверие.

"Сейчас в России доминирует точка зрения, что все украинцы - "мазепинцы" (гетман Иван Мазепа, на него Русская православная церковь наложила анафему - ред.), и они могут предать в любой момент. Поэтому Россия пытается отталкиваться от более конъюнктурных и меркантильных интересов", - отметил собеседник.

По его мнению, РФ, прежде всего будет работать на создание определенной нестабильности в Украине. "На данный момент основной вопрос для нее - недопущение отрыва Украинской православной церкви от российской, недопущение получения украинской церковью автокефалии, чтобы украинская церковь не стала самостоятельной и не избавилась от влияния и контроля России. Это топ-задача для России сейчас - не допустить предоставления томоса УПЦ", - сказал он.

"Дополнительные, второстепенные задачи, которые стоят перед Москвой по Украине: политический контроль, экономическое давление по всем направлениям и тому подобное", - заявил Октисюк.