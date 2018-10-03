Россия не отказывается от намерений создать "управляемый хаос" в Украине - СБУ

Разжигание межконфессиональной розни и мероприятия активного воздействия для принудительного склонения руководства Украины к уступкам агрессору являются направлениями дестабилизации ситуации.

Россия не отказывается от намерений создать "управляемый хаос" в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

"Спецслужбами РФ реализуется план с целью создать так называемый управляемый хаос. Два основных направления этого плана - это разжигание межконфессиональной розни, что обусловлено возможностью получения Украиной томоса, а также организация мероприятий активного воздействия с целью так называемого принудительного склонения руководства Украины к уступкам агрессору и инициирования мирных переговоров на выгодных ему условиях", - сказал Кононенко.

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По его словам, в первом случае в СБУ прогнозируют инспирацию случаев захвата культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем спровоцировать массовые противостояния и акции протеста с участием верующих.

Во втором случае, отметил Кононенко, это инспирация пикетов и протестов, направление петиций и обращений в органы власти с требованием восстановить мир любой ценой.

В планах российских спецслужб - распространить эти акции на всю Украину включительно с блокированием органов государственной власти в Киеве, сказал заместитель председателя СБУ.

"Мы видим эти намерения и планы их реализации и работаем над их недопущением", - отметил Кононенко.