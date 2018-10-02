Парубий говорит, что на Майдане был запасной план

Суть запасного плана, по словам Парубия, заключалась в том, чтобы организовать сопротивление во Львове.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который был руководителем самообороны Евромайдана, заявляет, что у активистов был запасной план на случай, если не удастся удержать Майдан.

"Когда начались расстрелы, не было совещаний, тогда уже был бой. Первые смерти – это было что-то невероятно сложное. Масса раненых, масса погибших.... Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые это говорю, но был запасной план – если Майдан не удержится, переезжать на Западную Украину", - рассказал Парубий в интервью "Украинской правде".

По его словам, суть запасного плана заключалась в том, чтобы организовать сопротивление во Львове.

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"Поскольку все рады и администрации Западной Украины находились под нашим контролем, мы должны были организовать там сопротивление, во Львове. Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го, мне пришел сигнал: "Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай в Львов, организовывай там штаб", - рассказал спикер ВР.

Он отказался рассказать, кто это писал, лишь заверил, что решил не сдаваться.

"Фамилию называть не буду. Я сказал: "Это мой Майдан, я никуда отсюда не поеду". Сорвал капельницы и вернулся на Майдан. Все наши силы были направлены на то, чтобы его удержать", - сказал Парубий.

"Идея о переезде во Львов была в очень узком кругу. И я даже не знаю, достаточно ли корректно делаю, когда об этом говорю. Если бы нас тогда давили танками, мы должны были отступать. Но не могли просто разойтись", - добавил он.

Парубий отметил, что у майдановцев было ощущение, что они победят.