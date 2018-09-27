Новый русский кумир

О российской пропаганде написано очень много. Ее основной секрет - монополия на информацию и постоянное, из года в год, повторение одних и тех же тезисов. Они должны впечататься в мозг на уровне безусловных рефлексов. Обыватель ни при каких обстоятельствах не должен обращаться к своему собственному разуму, но обязан воспроизводить «правильные» клише на тему «вокруг враги» и «если не Путин, то кто?».

Однако в последнее время ситуация начала меняться. По количеству упоминаний фамилия «Путин» уже далеко не на первом месте. Российского вождя бесцеремонно потеснил президент соседней страны - Петр Порошенко.

Деятельность главы украинского государства рассматривается под микроскопом. В частности, работа делегации Украины на Генассамблее ООН стала топ-темой в российском телевизоре. Записать проход Порошенко в коридоре здания ООН - большая удача. Особо подчеркивается, что это сделал оператор, который работает в пуле президента России, но, очевидно, вынужден подрабатывать халтурами и нажимать на кнопку «запись» не только при виде Владимира Владимировича.

Порошенко взял за руку российского журналиста - тщательный анализ, Порошенко ответил на русском языке - мозговой штурм, назвал их фейк-ньюз - долгие размышления. Якобы зашел в комнату, где работает российская делегация, - сразу объясняют, что Петр Алексеевич направлялся на заседание, посвященное миротворческой тематике. Российский зритель даже лишен возможности узнать, чем в ООН занимается делегация во главе с Лавровым и почему глава российской дипломатии предполагает, что место, где он работает, президент Украины перепутал с туалетом. Между тем, сам Лавров время тоже не терял и договорился с Гватемалой не размещать первыми оружие в космосе...

По количеству упоминаний фамилия «Путин» уже далеко не на первом месте. Российского вождя бесцеремонно потеснил президент соседней страны - Петр Порошенко

Здесь, в России, чуть ли не со счетчиком руках следят, сколько раз и кто из иностранных лидеров произносит в ООН слово «Украина». Очень ревнуют и расстраиваются по этому поводу. Конечно, не все нравится российским журналистам-пропагандистам и весь свой талант они направляют на критику президента чужой страны. Это безопасно и почему-то почетно в России. Единицы могут себе позволить анализировать работу российского лидера, поэтому новости в России превратились, по большому счету, в бесконечную «Международную панораму».

В этой программе Украина - враг, которого почему-то называют «братом» и хотят уничтожить. Программа минимум - сохранить контроль за оккупированными Крымом и Донбассом. Причем, встающих с колен не заботит, что они превращают эти территории в зоны техногенных катастроф.

Независимо от фамилии, такой подход к работе президента Украины и других украинских чиновников сохранится. Кремль устраивают только гауляйтеры, которые помогают решать «украинский вопрос». Не просто так, например, российских сенатор Константин Косачев может публично размышлять, что бы он сказал и сделал, если бы был бы главой Украины. У него совет один: сдаться Кремлю…

Такое внимание к действующему президенту Украины не удивительно. Эта информационная персональная кампания обусловлена тем, что при Порошенко Кремль не решил ни одной поставленной задачи.

Все успехи обусловлены исключительно военной силой, как, например, захват российской армией украинского города Дебальцево в феврале 2015 года. Сразу после подписания Путиным Минских соглашений. Ни признания аннексии Крыма, ни признания «гражданской войны» на Донбассе, ни повышения статуса русского языка, ни желаемой федерализации Украины не произошло. Курс на НАТО и ЕС рассматривается как безальтернативный.

Такое внимание к действующему президенту Украины не удивительно. Эта информационная персональная кампания обусловлена тем, что при Порошенко Кремль не решил ни одной поставленной задачи

Более того, несмотря на все «роттердамы+», импотенцию в части налаживания работы антикоррупционных органов и очень медленные внутренние реформы, государство Украина стало сильнее. Дальнейшие военные успехи РФ в Украине возможны, но не очевидны. Это будет стоить десятки тысяч жизней «ихтамнетов». Собственно, поэтому время от времени российские деятели публично размышляют на тему «сбросить ядерную бомбу на Киев». Это - признак бессилия.

В РосТВ могут сколько угодно ерничать относительно подарка Украине от Белого дома в виде двух не самых новых патрульных катеров, но факт остается фактом: американского оружия в Украине с каждым годом становиться все больше и больше. И тем же россиянам совсем не смешно, когда они сталкиваются с ним в той же Сирии. В Украине они тоже давно не смеются.

Последняя надежда Кремля - на выборы Украине. Только кто сказал, что новый президент Украины выполнит российские хотелки?! Далеко не каждый украинский политик захочет поменять столицу европейской Украины на провинциальный российский Ростов.

Роман Цимбалюк