Украина увеличила свое представительство в Интерполе до трех человек

Изменения в соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Количество представителей Украины в Интерполе возросло до трех человек.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Отмечается, что сегодня председатель Нацполиции Сергей Князев в рамках визита в Европол провел рабочую встречу с его генеральным секретарем Юргеном Штоком, во время которой и обсуждались эти изменения.

Участники встречи достигли договоренность о представлении в Международной организации уголовной полиции (Интерпол) еще двух офицеров, которые будут в ней постоянными представителями Украины. Их представление состоится уже в октябре этого года.

Украинские представители приступят к исполнению своих обязанностей в штаб-квартире Интерпола в Лионе сроком на четыре года.

Следовательно, количество представителей Украины в Интерполе возросло до трех полицейских.