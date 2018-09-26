Москаль заявил о новой угрозе Закарпатью

По мнению Москаля, выдача венгерских паспортов на Закарпатье - не единственная проблема региона.

Следом за раздачей венгерских паспортов на Закарпатье может возникнуть новая проблема - вопрос предоставления гражданства жителям региона рассматривает также Чехия.

Об этом в эфире "112 канала" заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает "Обозреватель". Он напомнил, что до 1944 года территория Закарпатья входила в состав сначала Чехословакии, а затем Венгрии.

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По его словам, после прихода советской власти многие жители региона сохранили чехословацкие и венгерские паспорта.

"Сейчас у нас намечается "сериал номер два" - в Чехии поднимают вопрос, чтобы предоставить гражданство бывшим подданным Чехословакии на Закарпатье", - сказал он.

По мнению Москаля, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль утверждал, что скандальное видео в консульстве Венгрии с выдачей украинцам паспортов записал кто-то из пограничников.