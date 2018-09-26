ВМС показало видео провокаций катера РФ в отношении украинских кораблей в Азовском море

На видео слышны переговоры между экипажами российских катера типа "Мангуст" и пограничного корабля "Крым".

Российский пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями в Азовском море.

Видео провокаций российской стороны опубликовала пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.

"Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" был отведен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец", - отметили в ВМС.

На видео видны попытки провокаций со стороны россиян, а также слышать переговоры между экипажами российского катера типа "Мангуст" и пограничного корабля РФ "Крым".

Ранее УНИАН сообщал, что 20 сентября поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины из Одессы в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

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Из порта Бердянск им навстречу для гарантирования безопасности вышли малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны".

24 сентября в пресс-центре Командования ВМС сообщили, что переход к Керченскому проливу и через него "проходил в сложной обстановке".

В частности, российские самолеты неоднократно совершали облет, в том числе на предельно низких высотах, кораблей ВМС. В Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота РФ "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота. Силы страны-агрессора создали ряд опасных инцидентов.