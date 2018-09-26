Заявления УПЦ МП выглядят как попытка искусственного разжигания конфликта - Минкультуры

Украинское законодательство не предусматривает возможностей органов власти одной церкви диктовать свою волю другой церкви или ее представителям.

Минкультуры удивлено решениями синода УПЦ Московского патриархата по экзархам Вселенского патриарха для Киева.

Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства культуры Украины относительно решений синода УПЦ МП от 25 сентября в деле назначения Вселенским патриархатом своих экзархов в Украине.

"Министерство культуры Украины как специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики в сфере религиозных отношений, с удивлением и категорическим неприятием относится к отдельным постановлениям, принятым во время заседания священного синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата", - говорится в сообщении.

В Минкульте отмечают, что заявления УПЦ МП выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта.

"Константинопольская церковь является Церковью-Матерью для всех христиан Украины, потому что именно оттуда 1030 лет назад пришла Христова вера. В этом контексте категоричные, нетолерантные и такие, что противоречат украинским традициям уважительного диалога между церквями, заявления синода выглядят как попытка искусственного разжигания конфликта вместо мирного общения, и попустительство отчаянным попыткам российского агрессора помешать свободному созданию единой Поместной православной церкви в Украине", - сказано в заявлении.

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В министерстве отметили, что украинское законодательство не предусматривает возможностей органов власти одной церкви диктовать свою волю другой церкви или ее представителям.

"Министерство культуры обращает внимание членов синода Украинской Православной Церкви, находящейся в единстве с Московским Патриархатом, на недопустимость попыток препятствования деятельности представителей других церквей, и в частности экзархов Вселенского патриархата, в рамках правового поля Украины, а также настойчиво предостерегает от использования языка ненависти, вражды, и воспроизведения в Украине позиций, исповедуемых российским агрессором", - сказано в документе.

В Минкульте также напомнили, что в Украине действует европейский принцип межрелигиозных отношений, основанный на принципах религиозного плюрализма.

"Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права в открытом обществе диктовать свою волю другим структурам или религиозным организациям, тем более агрессивно относиться к деятельности представителей Вселенского Патриархата - церкви, с рук и благословения первоиерархов которой стала и Киевская Митрополия, и ее ответвление, ныне известное как Русская Православная Церковь", - говорится в тексте заявления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, УПЦ МП заявила, что требует от Константинопольского патриархата отозвать экзархов с Украины.

В частности, священный Синод УПЦ МП на заседании, которое состоялось 25 сентября в Киево-Печерской Лавре, выразил свое отношение относительно назначения Константинопольским патриархатом экзархов в Киев.

Синод постановил, что назначение Вселенским патриархатом двух своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине является «грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и нарушением ее канонической территории» и призвал Константинопольского Варфоломея «прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной Церкви и не нарушать ее канонической территории».

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Синод постановил, что деятельность экзархов Константинопольского патриархата архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона является антиканонической, нарушает межконфессиональный мир в Украине, и они должны «покинуть каноническую территорию Украинской православной Церкви». Епископат УПЦ МП должен приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом Синод призвал клир, монашествующих и верующих УПЦ МП усилить свои молитвы «за сохранение единства святого православия».

Справка УНИАН. В апреле президент Украины Петр Порошенко вместе с иерархамии Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви официально обратились к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором тот отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине назначил двух своих экзархов в Киеве. Ими стали архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Илларион Эдмонтонский.