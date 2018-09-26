Заявления УПЦ МП выглядят как попытка искусственного разжигания конфликта - Минкультуры
Минкультуры удивлено решениями синода УПЦ Московского патриархата по экзархам Вселенского патриарха для Киева.
Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства культуры Украины относительно решений синода УПЦ МП от 25 сентября в деле назначения Вселенским патриархатом своих экзархов в Украине.
"Министерство культуры Украины как специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики в сфере религиозных отношений, с удивлением и категорическим неприятием относится к отдельным постановлениям, принятым во время заседания священного синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата", - говорится в сообщении.
В Минкульте отмечают, что заявления УПЦ МП выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта.
"Константинопольская церковь является Церковью-Матерью для всех христиан Украины, потому что именно оттуда 1030 лет назад пришла Христова вера. В этом контексте категоричные, нетолерантные и такие, что противоречат украинским традициям уважительного диалога между церквями, заявления синода выглядят как попытка искусственного разжигания конфликта вместо мирного общения, и попустительство отчаянным попыткам российского агрессора помешать свободному созданию единой Поместной православной церкви в Украине", - сказано в заявлении.
Читайте такжеСвоими заявлениями УПЦ МП провоцирует межконфессиональную вражду в Украине - вице-премьер
В министерстве отметили, что украинское законодательство не предусматривает возможностей органов власти одной церкви диктовать свою волю другой церкви или ее представителям.
"Министерство культуры обращает внимание членов синода Украинской Православной Церкви, находящейся в единстве с Московским Патриархатом, на недопустимость попыток препятствования деятельности представителей других церквей, и в частности экзархов Вселенского патриархата, в рамках правового поля Украины, а также настойчиво предостерегает от использования языка ненависти, вражды, и воспроизведения в Украине позиций, исповедуемых российским агрессором", - сказано в документе.
В Минкульте также напомнили, что в Украине действует европейский принцип межрелигиозных отношений, основанный на принципах религиозного плюрализма.
"Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права в открытом обществе диктовать свою волю другим структурам или религиозным организациям, тем более агрессивно относиться к деятельности представителей Вселенского Патриархата - церкви, с рук и благословения первоиерархов которой стала и Киевская Митрополия, и ее ответвление, ныне известное как Русская Православная Церковь", - говорится в тексте заявления.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, УПЦ МП заявила, что требует от Константинопольского патриархата отозвать экзархов с Украины.
В частности, священный Синод УПЦ МП на заседании, которое состоялось 25 сентября в Киево-Печерской Лавре, выразил свое отношение относительно назначения Константинопольским патриархатом экзархов в Киев.
Синод постановил, что назначение Вселенским патриархатом двух своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине является «грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и нарушением ее канонической территории» и призвал Константинопольского Варфоломея «прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной Церкви и не нарушать ее канонической территории».
Читайте такжеВселенский патриарх: Украина вскоре получит автокефалию, потому что это ее право
Синод постановил, что деятельность экзархов Константинопольского патриархата архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона является антиканонической, нарушает межконфессиональный мир в Украине, и они должны «покинуть каноническую территорию Украинской православной Церкви». Епископат УПЦ МП должен приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом Синод призвал клир, монашествующих и верующих УПЦ МП усилить свои молитвы «за сохранение единства святого православия».
Справка УНИАН. В апреле президент Украины Петр Порошенко вместе с иерархамии Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви официально обратились к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.
27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором тот отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.
В начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине назначил двух своих экзархов в Киеве. Ими стали архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Илларион Эдмонтонский.