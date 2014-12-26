Силы АТО уничтожили 11 боевиков около Лисичанска
16:22, 26 декабря 2014Политика
2
Военнослужащие сил АТО уничтожили 11 боевиков и взяли в плен еще 2 около Лисичанска Луганской области.
REUTERS
"Бойцы АТО на опорном пункте в районе Лисичанска обнаружили и обезвредили диверсионную группу противника", - сообщает пресс-центр.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб один военный, еще один ранен
Диверсионно-разведывательная группа, в составе которой был снайпер, пыталась ночью подойти к позициям сил АТО. Однако украинские военные вовремя заметили диверсантов и огнем из автоматического оружия загнали боевиков на минное поле.
Пресс-центр АТО сообщает, что один из диверсантов является гражданином России, а остальные проходили подготовку в российских военных лагерях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter