Силы АТО уничтожили 11 боевиков около Лисичанска

"Бойцы АТО на опорном пункте в районе Лисичанска обнаружили и обезвредили диверсионную группу противника", - сообщает пресс-центр.

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Диверсионно-разведывательная группа, в составе которой был снайпер, пыталась ночью подойти к позициям сил АТО. Однако украинские военные вовремя заметили диверсантов и огнем из автоматического оружия загнали боевиков на минное поле.

Пресс-центр АТО сообщает, что один из диверсантов является гражданином России, а остальные проходили подготовку в российских военных лагерях.