Военный эксперт объяснил, как Украине усилить флот и давать отпор России на море

Ранее Украина усилила военное присутствие вдоль побережья Азовского моря из-за агрессивных действий РФ.

Украине следует сотрудничать со странами НАТО, чтобы быстро усилить свой флот, так как укрепить его своими силами проблематично.

Об этом в интервью "Фактам" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный экспрт Сергей Згурец.

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"Сейчас нужно продолжать работать с американцами, которые собираются передать нам катера Islands, а также сотрудничать с Данией в вопросе покупки необходимых нам минных тральщиков", — сообщил он.

По его словам, это позволит в несколько раз увеличить количество боевых единиц за относительно короткое время. Згурец отметил, что он приверженец того, чтобы Украина делала ставку на собственные возможности, но это займет много времени.

Как сообщал УНИАН, Украина до конца года планирует создать военно-морскую базу на Азовском море.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко сообщал, что Украина усилила военное присутствие вдоль побережья Азовского моря из-за агрессивных действий РФ.