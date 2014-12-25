Украина начисляет пенсии жителям оккупированного Донбасса - Геращенко
11:07, 25 декабря 2014Политика
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Украинская власть продолжает начислять пенсии и соцвыплаты жителям оккупированных территорий Донбасса.
Геращенко заявила, что вопрос доставки выплат остается нерешенным / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время церемонии отправки гуманитарного груза в Донбасс сказала уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.
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“Украинская власть продолжает начислять все социальные выплаты, все пенсии всем гражданам, которым мы должны это начислять”, - подчеркнула Геращенко.
В то же время она отметила, что нерешенным остается вопрос доставки этих выплат жителям оккупированных территорий Донбасса.
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