Украина начисляет пенсии жителям оккупированного Донбасса - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время церемонии отправки гуманитарного груза в Донбасс сказала уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

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“Украинская власть продолжает начислять все социальные выплаты, все пенсии всем гражданам, которым мы должны это начислять”, - подчеркнула Геращенко.

В то же время она отметила, что нерешенным остается вопрос доставки этих выплат жителям оккупированных территорий Донбасса.