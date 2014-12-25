В зону АТО отправится украинский гуманитарный груз

Об этом на брифинге сообщили вице-премьер-министр Геннадий Зубко и уполномоченный Президентаз вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Зубко отметил, что с наступлением зимнего периода ситуация в регионах, находящихся под временным контролем боевиков, значительно усложнилась в гуманитарном плане и на сегодня не достигнуты договоренности, что боевики дают возможность передать помощь на эту территорию. По поручению Президента и по решению СНБОУ, украинская власть прилагает максимум усилий для оказания гуманитарной помощи именно на оккупированные территории.

"Подготовлен первый груз объемом 326 тонн. Фуры со всех регионов Украины, которые завтра утром отправятся из Харькова тремя колоннами в направлении Павлограда, Краматорска и Северодонецка", - сказал вице-премьер отметив, что автомашины доставят груз в первую очередь тем социальным учреждениям Донецкой и Луганской областей, руководители которых постоянно обращаются к председателям областных государственных администраций за помощью. "Это интернаты, дома престарелых. И в принципе мы рассчитываем на то, что этот груз дойдет до своих адресатов", - констатировал он.

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Зубко отметил, что эта организация гуманитарного груза на Донбасс является не первой попыткой помощи территориям, нуждающимся в помощи. Вице-премьер поблагодарил всех, кто приобщился к сбору помощи для жителей оккупированных районов Донбасса. "Хотим поблагодарить всех благотворителей, организации, которые присоединились к сбору этой помощи. Этот груз сегодня доезжает до Харькова из всех регионов нашей страны", - сказал он.

Ирина Геращенко подчеркнула, что для украинской власти является принципиальным, чтобы товары первой необходимости адресно доходили в первую очередь к людям, которые находятся в интернатах, хосписах, психиатрических больницах - "к тем, кто не в состоянии был эвакуироваться и переехать в другие регионы".

"Украинская власть неоднократно обращалась с предложением эвакуировать больных и сирот, которые там находятся. Но, к сожалению, такие гуманитарные коридоры не были нам предоставлены", - констатировала она.