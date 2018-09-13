Суд получил ходатайство о применении меры пресечения к Омеляну

О дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно.

Cоломенский райсуд Киева получил ходатайство о применении меры пресечения к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

«13 сентября 2018 года в Соломенский районный суд г. Киева поступило ходатайство о применении в отношении подозреваемого Омеляна В. В. меры пресечения. На основании положения об автоматизированной системе документооборота суда и принципов использования автоматизированной системы документооборота суда ходатайство распределено и передано в производство судьи Сергиенко Г. Л.

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О дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября, Омелян на своей странице в Facebook написал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро вручили ему подозрение о ««незаконном обогащении» десять лет назад, «пользовании или приобретении» машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году».

В пресс-службе НАБУ сообщили, что, по данным следствия, Омелян с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили только в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 млн грн.

Отмечается, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.