Антикоррупционное бюро может начать работу уже 14 января - Порошенко

Антикоррупционное бюро может начать свою деятельность 14 января следующего года. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании комитета реформ, сообщает ТСН.

Условием этого глава государства считает назначение руководителя бюро Верховной Радой. "Если бы мы в ближайшее время, в том числе завтра, поставили на голосование - это даст возможность 14 января 2015 запустить в действие Антикоррупционное бюро. Это то, чего от нас ждет наше общество и мир", - пояснил президент.

Читайте такжеПорошенко о назначении главы антикоррупционного бюро: "Я вам обещаю очень приятный сюрприз"

Порошенко добавил, что ожидает от парламента также утверждение состава комиссии, которая назначит руководство бюро. "Могу сказать откровенно: мне не стыдно ни за одного представителя, который прошел по президентской квоте", - сказал он. Глава государства напомнил, что деятельность Антикоррупционного бюро закреплена в меморандуме с Международным валютным фондом, что не позволяет Украине медлить в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко назначил трех членов Конкурсной комиссии Национального Антикоррупционного бюро. Ими стали известные правозащитники Рефат Чубаров, Евгений Захаров и историк Ярослав Грицак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, комиссия будет проводить конкурс на должность директора бюро. Еще по три члена комиссии должны назначить парламент и правительство.

"Считаю, что предложенные мною члены Комиссии по назначению руководства Антикоррупционного бюро станут моральными ориентирами для Верховной Рады и Кабинета министров в определении своих кандидатов. Каждый из них является совестью нации и авторитетом", - отметил Порошенко.

Чубаров - председатель Меджлиса крымскотатарского народа, президент Всемирного конгресса крымских татар. Нелегитимная власть Автономной Республики Крым объявила его экстремистом и запретила въезд на территорию полуострова. Награжден орденом "За заслуги" ІІ и І степеней, а также орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Захаров - председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы, член украинской секции Международного общества прав человека. Кавалер "Ордена Свободы", ордена "За интеллектуальную отвагу", лауреат премии им. Василия Стуса.

Грицак - доктор исторических наук, профессор Украинского Католического Университета, директор Института исторических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, первый вице-президент (1999–2005) Международной ассоциации украинистов, почетный профессор НАУКМА. Награжден государственным орденом " За интеллектуальную отвагу", орденом Республики Польша Bene Merito и несколькими общественными премиями.

Читайте такжеВ Украине заработает Антикоррупционное бюро и появится полиция - Яценюк

Как известно, 14 октября Верховная Рада приняла Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". 23 октября президент подписал данный закон.

Закон предусматривает создание специального государственного правоохранительного органа, заданием которого является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности.