New York Times: Отдых закончился?

В статье «Отдых закончился?», опубликованной на сайте газеты New York Times, Томас Фридман пишет о том, что возможно, мы даже не осознаем в полной мере, что мир сейчас переживает полосу везения с момента начала мирового финансового кризиса в 2008 году. Как же так? Время между 2008 и концом 2013 года было - собственно говоря - довольно нейтральным периодом для силовой политики и геополитики. Это позволило основным экономическим державам - США, странам Евросоюза, Китаю, Индии, России, Бразилии и Японии - акцентировать внимание исключительно на экономической реабилитации. Но сейчас есть все признаки того, что наш отпуск от геонестабильности подошел к концу.

Последний раз, когда мир стал свидетелем такого резкого и устойчивого снижения цен на нефть - с 1986 по 1999 год - это имело ощутимые политические последствия для зависимых от нефти государств и для тех, кто зависел от их щедрости. Советская империя рухнула; Иран избрал президента-реформатора; Ирак вторгся в Кувейт; Ясир Арафат, потерявший своего советского покровителя и арабских банкиров, признал Израиль - и это лишь некоторые из последствий. Правда, другие факторы также оказывали влияние на все эти события. Но, в любом случае, резкое сокращение прямых или непрямых доходов от нефти сыграло большую роль.

Если сегодняшний спад цен на нефть продержится, нас также ожидает множество сюрпризов. У некоторых будет счастливое окончание. Решение Кубы, зарыть топор войны с Америкой, было частично вызвано страхами Гаваны потерять все или часть из 10 0000 баррелей субсидированной нефти в день, которые она получает от нуждающейся в деньгах Венесуэлы. Другие сюрпризы могут быть крайне дестабилизирующими. Страны в сегодняшнем мире гораздо более тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, чем во время последнего падения цен на нефть, что было еще до распространения Интернета. И сегодня в мире есть еще очень много представителей – сверхдержав, уполномоченных лиц и хакеров, которые могут дестабилизировать компании и страны с помощью кибер-оружия. Поищите в словаре «Sony» и «Северная Корея».

Когда я слышу, как президент России Владимир Путин хвастает, что более низкие доходы от нефти не повлияют на российский народ, потому что он стоический - посмотрите, что он пережил за годы Второй мировой войны - моя реакция такова: «Г-н Путин, это было до того, как в России появился значительный городской средний класс, который Вы помогли создать путем перераспределения доходов от нефти и газа». Намного больше россиян сегодня привыкли к путешествиям за границу, наличию собственного автомобиля (обратите внимание на московские пробки), потреблению западных товаров и наблюдению за тем, как живет остальной мир. Давайте посмотрим, насколько стоическими они окажутся сегодня. В понедельник The Financial Times цитировала высказывание экс-министра финансов России Алексея Кудрина: «Уровень жизни среди населения снизится. Будет сложно. Протестная активность будет расти».

Западные санкции против банков Путина, в сочетании с внезапным резким падением цен на нефть и оттоком капитала, также вызванного санкциями, означают, что в России существует опасный разрыв между средствами, поступающими в ее экономику и тем, что она должна получать, чтобы оплатить свои долги и финансировать импорт. Путин не может уменьшить давление без снятия западных санкций. Это потребует от него отказа от захвата Крыма и вмешательства в Украине.

Если Путин признает свои действия в Украине ошибкой, то он будет выглядеть невероятно глупо, и предатели в Кремле будут крайне агрессивно настроены. Если он не отступит, россияне заплатят огромную цену. В любом случае, эта система будет перегружена непредсказуемыми побочными эффектами для мировой экономики. Вспомните: экономический коллапс 1998 года в России - также вызванный низкой ценой на нефть и мораторием, который страна объявила на платежи иностранным должникам - помог потопить гигантский американский хедж-фонд Long-Term Capital Management, что почти вызвало крах на Уолл-стрит.

Длительное падение цен на нефть повлияет на Алжир, Иран и арабские страны Персидского залива, где стареющие режимы использовали высокие цены на нефть, чтобы увеличить государственные зарплаты, и купить молчание своих людей во время Арабской весны. Кроме того, в эпоху, когда из-за техники и программного обеспечения, средних показателей для работников уже недостаточно, и каждый должен совершенствовать свои навыки, что же происходит с развивающимися арабскими государствами и Ираном, которые использовали нефтяные деньги, чтобы замаскировать свои недостатки в знаниях, образовании и расширении прав и возможностей женщин? Военное правительство Египта очень нуждается в арабских нефтяных деньгах, чтобы справиться с кризисом. Хорошая новость: Исламское Государство, которое зависит от контрабанды нефти, провалится в управлении даже быстрее, чем ранее.

Между тем, все более и более деспотичный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который арестовал своих оппонентов, становится «Владимиром Путиным младшим». Эрдоган – трагическая фигура, потому что он сделал многое для превращения экономики Турции в мощную силу. Но сегодня, по данным The Financial Times, Турция «нуждается в более чем $ 200 млрд внешнего финансирования в год, более четверти валового внутреннего продукта, для сохранения своего нынешнего уровня роста». Для этого будет меньше арабских и российских нефтяных денег, и на прошлой неделе, когда Эрдоган был подвержен критике Европейского Союза (большой источник инвестиционных доходов) за арест своих оппонентов, турецкая лира достигла минимума по отношению к доллару. Следует ожидать больших перемен.

Высокие цены на нефть покрыли и породили многие грехи. Если они снова надолго останутся низкими, то многим лидерам придется сполна заплатить за свою сумасшедшую политику. Политические и геополитические последствия будут разными - хорошими и плохими - но последствий будет в изобилии.