Журналист объяснил, почему для Москвы потеря контроля над УПЦ – это "однозначный приговор"

Московский патриархат в Украине обеспечивает Русскую православную церковь и финансами, и необходимым количеством приходов, и определенными претензиями на религиозное влияние в мире, отметил блогер.

По факту Россия давно является мусульманской страной: только 2-4% россиян посещает христианскую церковь, например, на Пасху. Поэтому Украинская православная церковь (Московского патриархата) выступает главным донором для РПЦ.

Такое мнение высказал известный блогер и журналист Кирилл Сазонов, передает «Обозреватель». По его словам, Московский патриархат в Украине обеспечивает Русскую православную церковь и финансами, и необходимым количеством приходов, и определенными претензиями на религиозное влияние в мире.

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"Потеря контроля над УПЦ для Москвы это однозначный приговор и в Кремле это прекрасно понимают. Они не так боролись за русский язык в Украине, как вцепились в церковь", - пояснил Сазонов.

По его мнению, Кремль проиграл в этом, ключевом для них вопросе. И то, что происходит сейчас с созданием единой, независимой от Москвы украинской церкви - уже произошло в сердцах и мыслях.

"А по-настоящему серьезная борьба начнется, когда будут из уютных норок выцарапывать тех священников, церкви и околоцерковных бизнесменов, которые превратили церковь Иисуса Христа на очень выгодный, жирный бизнес", - подытожил Сазонов.

Как сообщал УНИАН, Вселенский патриархат уже назначил двух своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине.